Il capo allenatore Andrea Di Giandomenico ha ufficializzato la lista delle 30 atlete che da giovedì 6 gennaio si ritroveranno alla Cittadella del Rugby di Parma per la prima ‘quattro giorni’ del 2022.

Nell’elenco delle atlete convocate anche la comasca Maria Magatti (Cus Milano).

Dopo i consueti test di screening, prenderà il via il programma. Programma che prevede allenamenti sul campo e sedute in palestra. Il primo appuntamento collettivo verso l’esordio nel Women’s Six Nations 2022 è in programma domenica 27 marzo a Grenoble.