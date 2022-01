Denunciato quattro volte nel giro di poche ore per atti osceni in luogo pubblico e infine ricoverato in psichiatria al Sant’Anna dopo l’ennesimo intervento della polizia. Il protagonista è un 45enne di Milano, fermato a Como la notte tra l’1 e il 2 gennaio scorsi.

Le segnalazioni

La prima segnalazione è arrivata da via Grilloni per la presenza di un uomo nudo che compiva atti sessuali sulla strada. Gli agenti delle volanti lo hanno identificato e denunciato per atti osceni. Secondo intervento identico poco dopo in via Milano. Gli agenti hanno portato il 45enne in questura. Anche negli uffici di viale Innocenzo, l’uomo si è nuovamente spogliato, dichiarando sembra di essere malato e di avere impulsi irrefrenabili. Accompagnato al pronto soccorso del Sant’Anna, ha ripetuto il tutto per la quarta volta prima di essere portato in psichiatria.