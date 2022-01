Traffico in tilt per i tamponi anche a Cantù. L’amministrazione comunale ha dunque deciso di modificare la viabilità che conduce all’ospedale.

“In considerazione della crescente affluenza al Punto Tamponi di ATS Insubria in via Caduti di Nassiryia – si legge nella nota del Comune di cantù – l’amministrazione ha previsto una riorganizzazione dell’area Parcheggio e provvedimenti per favorire la viabilità e regolamentare il flusso di veicoli in accesso al servizio”.

A partire da domani pattuglie della Polizia Locale provvederanno alla chiusura al transito veicolare di via Caduti di Nassiryia, lato via Mentana e via Domea. L’accesso all’Hub sarà, quindi, consentito solo da via Mentana a chi debba sottoporsi a Tampone.

Per v limitare il più possibile disagi alla circolazione, i veicoli autorizzati potranno occupare entrambe le corsie di marcia sino all’area parcheggio.