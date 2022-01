Cinghiali a spasso per le strade del Comasco. Le segnalazioni sono in aumento costante: l’ultima arriva da Ponzate, frazione del comune di Tavernerio alle porte della città. Nelle immagini l’attraversamento della carreggiata di una famiglia, con mamma e cuccioli al seguito. Gli ungulati poi hanno proseguito la loro marcia sulla strada che porta verso Civiglio. Un percorso noto agli appassionati di ciclismo: i cinghiali a spasso sono stati infatti immortalati sul tracciato che in discesa viene utilizzato dal Giro di Lombardia quando la “classica” di ciclismo ha il traguardo posto a Como.

Situazioni che si ripetono sempre più spesso, con elevati rischi per gli automobilisti. Allo stesso tempo, infatti, sono segnalati in incremento sui tracciati del nostro territorio gli incidenti con vetture che travolgono animali selvatici. A livello di zone le più a rischio sono le vali Intelvi e Cavargna, il Porlezzese, l’alto lago e il Triangolo Lariano. Per rimanere al filmato pubblicato, Ponzate si trova vicino a Como ed ha alle sue spalle una ampia valle, alle pendici del Monte Boletto.

QUI una recente analisi sull’aumento dei cinghiali in provincia di Como

Cosa fare in caso di investimento di un animale selvatico? La risposta sul portale della Provincia di Como