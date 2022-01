Al via le domande di iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 a partire da domani, martedì 4 gennaio. La modalità on-line è prevista per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.

In una nota il Comune di Como informa i cittadini che le famiglie interessate – a partire dalla giornata di domani – potranno presentare le domande per l’iscrizione ai servizi comunali di refezione scolastica e di post scuola.

L’iscrizione al servizio di post scuola dovrà essere effettuata da tutti gli utenti interessati e essere rinnovata anche dalle famiglie che già fruiscono del servizio.

Le iscrizioni ai servizi di refezione scolastica e di post scuola dovranno avvenire esclusivamente tramite portale https://como.ecivis.it/.