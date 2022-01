Disagi per la raccolta rifiuti in buona parte del territorio della provincia di Como. La comunicazione è giunta dalle società Econord e Service24 Ambiente alle amministrazioni dei paesi da loro serviti. Il motivo, l’aumento dei casi di contagio fra gli operatori.

“Service 24 Ambiente informa che potrebbero verificarsi ritardi o parziali mancanze nell’erogazione dei servizi”. Sono infatti le parole del comunicato diffuso da Service24 dedicato ai disagi per la raccolta rifiuti. “A causare i possibili disservizi, l’incremento dei contagi da Covid-19 sviluppatosi nell’ultima settimana anche all’interno del personale addetto alla raccolta. Qualora il consueto calendario non fosse rispettato, la società si impegna a comunicare per tempo le date dell’eventuale recupero dei servizi posticipati per la riduzione del personale”.

“A causa dell’incremento dei contagi da Covid-19 sviluppatosi nell’ultima settimana, il nostro personale adibito al servizio di raccolta rifiuti risulta in parte assente” spiega inoltre la nota di Econord relativa ai disagi per la raccolta rifiuti. “Pertanto, vi comunichiamo che sarà nostra premura svolgere comunque il servizio come da calendario, tuttavia, in caso di eventuali ritardi o parziali mancanze, sarà comunicato eventuale recupero”.

