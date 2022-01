Covid nel Calcio Como. Sono una decina i casi registrati nel club lariano in questi giorni, tra staff e giocatori. Una problematica che riguarda tutta la serie B. Non a caso, infatti, i turni previsti a fine anno non sono stati disputati a titolo preventivo, con l’aumento costante dei contagi nel nostro Paese. Come detto, le segnalazioni complessive di Covid nel Calcio Como sono una decina. La squadra, comunque, in questo periodo è ferma, con la ripresa degli allenamenti fissata nel pomeriggio del 6 gennaio.

La ripresa del torneo è programmata per giovedì 13 gennaio, con la disputa dei recuperi Benevento-Monza e Lecce-Lanerossi Vicenza. Poi spazio alle gare del diciannovesimo turno (ultima giornata d’andata) con il Como impegnato sabato 15 gennaio allo stadio Zini contro la Cremonese. Fischio d’inizio alle 14. Medesimo orario, sabato 22 gennaio, per il match che inaugurerà il girone del ritorno degli azzurri. Allo stadio Sinigaglia è atteso il Crotone.

Covid nel Calcio Como, si diceva, ma anche le prossime due contendenti hanno segnalato una serie di contagi: sono infatti cinque i giocatori risultati positivi nella Cremonese (che oggi ha ripreso gli allenamenti). Undici, invece, nel Crotone.

Altre news di calcio: la scomparsa di Mario Macalli, ex presidente della serie C