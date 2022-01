Variante della Tremezzina, terminato il primo mese di interventi. Proseguono i lavori nel comune di Colonno. L’avvio della prima fase del cantiere risale allo scorso lunedì 29 novembre. Nel report settimanale Anas traccia l’andamento degli interventi eseguiti: completato il piano di imposta della fondazione del muro lato lago mentre prosegue la realizzazione dei micropali di fondazione.

Proseguono inoltre le operazioni di disboscamento, sfalcio della vegetazione spontanea e pulizia del versante vicino alla sede stradale della Statale Regina. Allo stesso tempo continuano le attività di messa in sicurezza del versante. In settimana è infine iniziata la posa delle reti di protezione sul versante a monte della strada Regina e prosegue la realizzazione della pista di cantiere in corrispondenza dei futuri imbocchi a Sud (lato Como) della galleria principale e della galleria di servizio.

Vanno avanti anche le attività – su entrambi i fronti (Sud e Nord) – per la realizzazione degli imbocchi della galleria di Svincolo di Colonno.

La prima fase dei lavori (quella che prevede lo stop al traffico a Colonno) proseguirà fino alla fine di marzo, in tempo dunque per la ripartenza della stagione turistica del lago.

