Quarantena e isolamento, sono entrate in vigore le nuove regole decise dal ministero della Salute. La circolare del 30 dicembre scorso introduce una serie di cambiamenti per i contatti dei casi positivi.

Non vaccinati

Per le persone non vaccinate, che hanno ricevuto solo la prima dose o che hanno ricevuto la seconda da meno di 14 giorni resta in vigore la quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo. L’isolamento termina con un test di norma antigenico che può essere effettuato in farmacia presentando l’attestazione di quarantena rilasciata da Ats.

Vaccinati da più di 120 giorni

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che hanno il green pass valido, se asintomatici la quarantena dura 5 giorni, terminati i quali deve essere eseguito un test, anche antigenico in farmacia.

Vaccinati con tre dosi

Per le persone asintomatiche che hanno ricevuto la terza dose, completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o guarite nei 120 giorni precedenti non si applica la quarantena domiciliare ma è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo. E’ necessario effettuare anche una auto sorveglianza per almeno 5 giorni. Occorre riferire immediatamente al proprio medico o pediatra l’insorgenza di eventuali sintomi. Queste persone riceveranno comunque, se individuati come contatti stretti dal caso, una comunicazione da parte di Ats nella quale verranno citate le nuove disposizioni. Il foglio dovrà essere mostrato in caso di eventuali controlli insieme al Green Pass che non verrà revocato.

In caso di eventuale comparsa di sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico o molecolare. Se il test risulta negativo ma il soggetto è ancora sintomatico, il tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni.

Positivi al test

Cambiano le regole anche per il termine dell’isolamento per i positivi. Le persone non vaccinate o che hanno ricevuto una sola dose devono effettuare un tampone antigenico o molecolare dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi. Le persone vaccinati che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, oppure guarite nei 120 giorni precedenti, devono effettuare un tampone antigenico o molecolare dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi. Se il tampone dovesse risultare ancora positivo, l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria. Per i casi di variante Omicron è necessario un tampone molecolare negativo.

Ancora code e disagi per i tamponi (QUI l’articolo)

QUI il sito Internet del ministero della Salute