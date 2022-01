La polizia ha denunciato un 50enne ricoverato in chirurgia al Sant’Anna, accusato di aver rubato la borsa di un’addetta alle pulizie che stava lavorando nel presidio sanitario. Ieri mattina, l’uomo, mentre l’operatrice stava svolgendo il servizio, avrebbe approfittato della situazione per portarle via la borsa. All’interno c’erano il cellulare e un paio di occhiali, oltre ad altri oggetti personali della proprietaria.

Quando si è accorta di essere stata derubata, la donna ha chiamato la polizia. Sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Como, che hanno avviato subito i controlli e individuato il presunto responsabile. L’uomo aveva ancora con sé il cellulare e gli occhiali ed è stato denunciato per furto aggravato.