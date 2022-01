Fondi a Como. Il Comune di Como riceverà nove milioni grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le risorse saranno destinate a progetti di rigenerazione urbana.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inizia a dare i propri frutti”. Sono le parole di Fabio Aleotti, capogruppo del Movimento 5Stelle in consiglio comunale a Como. “Nell’elenco dei progetti approvati dal Governo – aggiunge – sono state inserite cinque opere importanti per la città di Como”.

“La cifra più significativa, pari a oltre 6 milioni di euro, servirà in particolare per eliminare le barriere architettoniche di Villa Olmo – sostiene inoltre Aleotti – Le restanti risorse permetteranno quindi di riqualificare altri spazi importanti del patrimonio immobiliare della città”.

“Queste infatti sono le primissime risorse distribuite ai territori. In aggiunta a questo sono molte altre le possibilità che possono aprirsi per la riqualificazione di edifici pubblici e aree dismesse”.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU). Si tratta di un pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni. Segnatamente un progetto concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. In tal modo l’obiettivo dichiarato è contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.

