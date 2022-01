Nuovo record di contagi in Lombardia: sono 50.104 i positivi a fronte di 238.990 tamponi effettuati. Il tasso di positività sfiora il 21% (20,9%). Sono i dati registrati nelle ultime 24 ore e diffusi nel quotidiano aggiornamento di Regione Lombardia.

Sono 15 i nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 234 ricoverati, mentre sono in tutto 2.312 i pazienti che si trovano nei reparti ordinari, con 165 nuovi ingressi registrati nelle ultime 24 ore.

Si aggiungono altre 34 vittime, per un totale di 35.193 da inizio pandemia.

Covid, nuovo record di contagi in Lombardia

I nuovi casi per provincia: resta elevato il numero di nuovi positivi a Milano, sono 16.789 i contagi di cui 5.863 in città. Segue Brescia che registra 5.501 nuovi positivi. Sono 4.890 a Monza e Brianza mentre Bergamo registra 4.448 positivi. Sono 2.784 i nuovi casi nel Comasco, 1.617 a Cremona, Lecco con 1.785, Lodi a 1.297. Sono 1.654 i contagi nelle ultime 24 ore a Mantova, Pavia con 3.133 e a Varese 3.947. Sotto quota mille soltanto Sondrio con 721.

