Positivo al Covid in giro per Como con tre amici. Fermato dalla polizia per un controllo nel cuore della notte, un 17enne è stato scoperto e denunciato a piede libero. E’ stato poi affidato al padre perché minorenne.

Attorno alle 2 della notte scorsa, gli agenti delle volanti della questura di Como, hanno notato quattro ragazzini che camminavano lungo via Zampiero, nella zona di Camnago Volta. Li hanno fermati per un accertamento e li hanno identificati.

I controlli

Come subito evidenziato dalla banca dati delle forze dell’ordine, uno dei quattro, un 17enne residente in provincia, risultava positivo al Covid dal 24 dicembre scorso. Il ragazzino ha detto di aver fatto un nuovo tampone risultato negativo. Non era però in grado di dimostrarlo e nel sistema risultava comunque ancora in isolamento obbligatorio per il virus. Agli agenti ha detto di essere arrivato a Como in auto con un amico più grande.

L’accusa

Il 17enne positivo al Covid in giro per Como è stato denunciato a piede libero per aver messo a rischio la salute pubblica, come previsto dall’articolo 260 del Regio Decreto del 1934 in materia sanitaria. La normativa prevede la denuncia penale per l’inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo. Trattandosi di un minorenne, gli agenti hanno poi contattato il padre, dopo aver verificato che non fosse in isolamento o positivo, chiedendogli di presentarsi per affidargli il figlio.

QUI l’aggiornamento odierno sui contagi a Como e in Lombardia

QUI il sito del Governo con le domande frequenti sul Covid