Soccorso in via Ambrosoli a Como perché barcollava a bordo strada, visibilmente ubriaco, un pakistano di 32 anni, regolare in Italia, è stato trasportato in ospedale al Valduce. Mentre era al pronto soccorso però, l’uomo ha iniziato ad avere un atteggiamento molesto e ha sbattuto a terra alcuni arredi e strumenti del reparto. Il medico che si stava occupando del pakistano ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Como. I poliziotti hanno bloccato l’uomo e lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e ubriachezza molesta.