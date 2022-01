Asia Bonelli e Chieri fuori dalla Coppa Italia di pallavolo femminile senza nemmeno giocare. A seguito di tamponi molecolari di controllo effettuati nel pomeriggio di ieri, quattro giocatrici della società piemontese – in cui milita la 22enne comasca – sono risultate positive al Covid-19. Tutto il gruppo squadra è stato posto in isolamento senza contatti con le altre delegazioni. Oggi alle 18.30 a Roma il Chieri avrebbe dovuto affrontare il Novara nella semifinale della Final Four.

“Ci adeguiamo ai regolamenti – dice una nota della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Ci chiediamo però se risponda al principio di equità sportiva la decisione di portare avanti ad ogni costo un “evento” che ha visto l’annullamento della metà delle gare previste”.