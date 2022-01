Il Covid frena le corse dei treni in Lombardia. L’assenza del personale dovuta ai numerosi casi positivi blocca il trasporto ferroviario creando disservizi e disagi per l’utenza. Caos anche a Como. Trenord informa i viaggiatori che sulle linee S10 Como-Mendrisio e S40 Como-Mendrisio-Varese “l’intero servizio non sarà effettuato”.

La comunicazione è comparsa sul sito dell’azienda che si occupa del trasporto ferroviario in Lombardia. La diffusione dei contagi, per la prima volta dall’inizio della pandemia, sta incidendo fortemente sul servizio. Molti dunque i disagi per la sospensione del servizio su entrambe le linee. Si tratta di collegamenti utilizzati quotidianamente dai comaschi che devono spostarsi per motivi di lavoro.

In mattinata inoltre è stato cancellato anche il treno 25464 che collega Varese con la stazione di Como San Giovanni. Ritardi, cancellazioni e l’intera sospensione del servizio ferroviario sulle linee Como-Mendrisio e Como-Mendrisio-Varese ha creato disagi e confusione per i pendolari e viaggiatori.

Nei giorni scorsi Trenord attraverso un comunicato aveva fatto sapere che la “decisa accelerata della situazione pandemica ha impatto anche sugli equipaggi rendendo necessaria la riprogrammazione parziale del servizio ferroviario in Lombardia”. Trenord consiglia ai passeggeri di consultare App e sito trenord.it, su cui vengono anticipate le modifiche al servizio.