Scuole chiuse per il Covid a Lurago d’Erba. Federico Bassani, sindaco del comune brianzolo, ha preso la decisione. Nello specifico, Bassani ha disposto la chiusura per i giorni venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022. Non apriranno i plessi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Scolastico Statale Porta.

Una misura precauzionale finalizzata a contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, specifica la nota del Comune. Scuole chiuse per il Covid, dunque. L’obiettivo “evitare al massimo l’esposizione a rischi della popolazione scolastica e del personale in servizio e contenere ulteriormente l’emergenza epidemiologica”. L’attività scolastica riprenderà il successivo 10 gennaio.

Una scelta condivisa anche dal dirigente scolastico, che si è attivato per avvisare immediatamente le famiglie degli alunni. La comunicazione è stata girata anche a Prefettura di Como, comando di polizia locale e alla stazione dei carabinieri.

