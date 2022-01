Bonus per i neonati dal comune di Cantù. L’amministrazione della “città del mobile” ha deciso di destinare un premio alla natalità per i figli nati o adottati nel 2021. Il contributo sarà di 200 euro.

Ha diritto all’incentivo il genitore residente a Cantù per ogni figlio nato od adottato dal 1°gennaio al 31 dicembre 2021. Allo stesso modo l‘amministrazione specifica inoltre che l’erogazione sarà corrisposta per una sola annualità (2021).

Il contributo sarà cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno alle famiglie.

La domanda per avere il bonus per neonati dal Comune di Cantù andrà quindi presentata entro il 31 gennaio.

L’incentivo alla nascita sarà erogato dietro presentazione del modulo da scaricare on-line.

Conseguentemente il foglio dovrà essere compilato e sottoscritto da uno dei genitori e restituito al Comune. Inoltre, in caso di figli gemelli devono essere presentate due distinte domande.

Per ottenere il contributo ci si potrà recare di persona con la documentazione negli uffici in piazza Parini 4. In alternativa scrivere via mail a servizi.sociali@comune.cantu.co.it oppure con la Pec a comune.cantu@pec.regione.lombardia.it.



