Un disco nel ricordo di Mondelli. L’opera nasce da un gruppo di amici del mondo del canottaggio, che ha voluto ricordare Filippo Mondelli. L’atleta cernobbiese della Nazionale è scomparso lo scorso 29 aprile a 26 anni per un osteosarcoma. I ricavati della vendita del disco saranno destinati alla ricerca sul cancro, e in particolare all’Istituto Rizzoli. Proprio nella struttura bolognese Mondelli è stato in cura da quando la malattia è stata scoperta.

Per chi fosse interessato all’acquisto, domani mattina, 6 gennaio, sarà allestito dalle 9 alle 12.30 un gazebo a Cernobbio. Appuntamento in piazza Risorgimento.

Le donazioni si chiuderanno a ridosso dei Campionati Italiani (fissati a Corgeno, l’11 e 12 giugno). Nell’occasione sarà comunicato il rendiconto della cifra raccolta.

Un disco nel ricordo di Mondelli, dunque. Al progetto hanno preso parte molti volti noti del mondo del remo. In prima fila le campionesse olimpiche Valentina Rodini e Federica Cesarini. Tra le voci, quella di Sara Bertolasi, per anni bandiera della Canottieri Lario e Gaia Tagliabue. Quest’ultima, cernobbiese come Mondelli, è vicepresidente dell’Associazione nazionale allenatori di canottaggio.

Tra i brani cantati dalle star del remo, oltre all’Inno di Mameli, “50 Special” dei Lunapop e “L’anno che verrà” di Lucio Dalla.

QUI il sito di Federcanottaggio