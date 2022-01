Calci e pugni a poliziotti oltre a insulti: denunciato un nordafricano già fermato e identificato almeno quattro volte dalle forze dell’ordine. Gli agenti delle volanti sono intervenuti l’altra sera attorno alle 22 alla stazione San Giovanni.

Il capotreno di un convoglio in arrivo da Milano aveva segnalato la presenza di un immigrato con il volto tumefatto. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha provato a fuggire cercando di salire su un treno, creando una situazione di pericolo. E’ stato bloccato, ma il nordafricano ha reagito minacciando gli agenti e colpendoli con calci e pugni. E’ stato fermato e denunciato per violenza, minaccia e resistenza.

L’uomo ha dichiarato di essere minorenne. I controlli degli agenti hanno però permesso di accertare che il protagonista dell’episodio era già stato fotosegnalato almeno quattro volte. In ogni circostanza aveva dato generalità ed età diverse.