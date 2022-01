Maltempo in arrivo al Nord Italia, tornano pioggia e neve. “Un fronte di provenienza nord atlantica ha fatto il suo ingresso sul Mediterraneo centrale e sta iniziando a interessare le regioni settentrionali con piogge e nevicate sulle Alpi”, spiegano gli esperti di 3bMeteo.

Piogge e rovesci interesseranno dunque la Lombardia. Il maltempo caratterizzerà in particolare la fascia prealpina – continuano gli esperti meteo – Nevicate sulle Alpi oltre i 1100 metri, anche se la quota neve è destinata ad abbassarsi già dalle prossime ore”.

Maltempo in arrivo al Nord Italia, le previsioni a Como

A Como cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C. Migliora in serata con schiarite. “Nevicate sulle Alpi dapprima solo dai 1600-1800m – spiegano da 3bMeteo – ma in rapido calo durante il giorno fin sui 900-1300m, in concomitanza di un generale calo delle temperature a tutte le quote”.