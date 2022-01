Stop al torneo di serie B di calcio femminile. La decisione è stata presa dalla Federcalcio con l’esponenziale aumento dei casi di Covid nel nostro Paese. Rinviata quindi a data da destinarsi la dodicesima giornata, che era in programma domenica 9 gennaio. Lo stop al torneo di serie B giunge nel momento in cui è in testa il Como Women. La squadra del presidente Stefano Verga guida la classifica con 24 punti, con una lunghezza di vantaggio sul Brescia. Al terzo posto, a -4, il Bari.

Le lariane domenica prossima attendevano in casa le bresciane del Cortefranca, quint’ultime in graduatoria. Un turno che potenzialmente poteva essere favore alle biancoazzurre.

Proprio pochi giorni fa il Como Women si è reso protagonista di un colpo di mercato. La società ha infatti ingaggiato Cristina Carp, classe 1997, attaccante e nazionale della Romania. La giocatrice arriva sul Lario dalla Sampdoria. Cresciuta calcisticamente nell’Olimpia Cluj, ha giocato anche nella Pink Sport Time Bari, in Danimarca nel Fortuna Hjørring e nel Lugano. Poi l’approdo alla Sampdoria nell’ultima sessione di mercato. Nel suo palmares quattro titoli nazionali consecutivi (dal 2016 al 2019) e una coppa di Romania femminile (nel 2017), tutti con l’Olimpia Cluj. L’obiettivo dichiarato della società è la conquista del primo posto, con la promozione nella massima serie.

