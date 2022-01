Carlotta Ferrari in Nazionale. La portacolori della Comense Scherma, classe 2003, è in questi giorni a Jesi per un collegiale del gruppo azzurro assoluto. La convocazione è arrivata dal nuovo commissario tecnico, Stefano Cerioni. Il raduno dei fiorettisti è cominciato lo scorso 3 gennaio e terminerà sabato prossimo.

Una bella soddisfazione per Ferrari – numero 23 nel ranking assoluto tricolore – e per tutto lo staff della Comense Scherma. Carlotta Ferrari in Nazionale, nel solco di una importante tradizione.

A Jesi, in questi giorni, la comasca è al fianco dei “big” del panorama tricolore. Del gruppo fanno parte volti noti come Giorgio Avola, Andrea Cassarà e Daniele Garozzo tra gli uomini. Tra le donne i nomi più noti sono quelli di Alice Volpi, Martina Batini, Erica Cipressa e Arianna Errigo. Quest’ultima è cresciuta come atleta proprio nella Comense. E con i colori nerostellati nel 2012 ha vinto un oro e un argento alle Olimpiadi di Londra. La scorsa estate a Tokyo Errigo ha invece ottenuto il bronzo a squadre con il team azzurro.

Carlotta Ferrari fa parte del “dream team” della Comense, capace di conquistare uno storico quarto posto agli Assoluiti a squadre lo scorso anno a Napoli. Al suo fianco Irene De Biasio, Arianna Proietti ed Elena Varisco.

