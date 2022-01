73esima edizione del Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici. Numerosi i giovani cantanti che si iscrivono per accedere ad audizioni e selezioni. Negli anni infatti il concorso ha acquisto una sempre maggiore importanza nel panorama dell’opera lirica.

Un’opportunità unica per i giovani cantanti lirici per sviluppare la propria carriera e offre loro l’occasione di esibirsi nei più importanti teatri italiani.

Le domande d’iscrizione devono essere inviate entro il 10 gennaio 2022 mentre la finale si terrà domenica 6 febbraio, alle ore 15.30, come sempre al Teatro Sociale di Como.

