In fiamme il motore di autobus. Intervento urgente dei vigili del fuoco questa mattina poco prima delle 8 a Cantù, in via Ospedale

In fiamme il motore di autobus

Nelle prime ore della mattinata odierna i pompieri sono accorsi per spegnere un incendio divampato nel vano motore di un autobus. Fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù per la messa in sicurezza dell’area e per le eventuali operazioni di soccorso. Presente inoltre anche la polizia locale per monitorare la viabilità ordinaria.

LEGGI ANCHE Calci e pugni a poliziotti alla stazione San Giovanni