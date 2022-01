Al via oggi in Lombardia la stagione dei saldi invernali. A Como in molti non hanno perso tempo e hanno raggiunto le vie del centro per gli acquisti a prezzi ribassati. Complice l’avvio in un giorno infrasettimanale, non sono stati segnalati assembramenti nelle vie dello shopping. Resta alta l’attenzione nel rispettare le norme anti Covid.

Primo giorno di saldi, Federmoda: “Bilancio positivo, aspettative buone”

Primo giorno di saldi positivo per Marco Cassina, presidente di Federmoda Como, che commenta: “Aspettative buone”. I commercianti intanto registrano un calo di turisti stranieri nei negozi, preoccupati dalle quarantene, ma resistono i clienti provenienti dalla vicina Svizzera. (rivedi le nuove regole)