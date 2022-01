Azzurri al lavoro verso la ripresa della B. Il Como ha ripreso gli allenamenti dopo la pausa per le festività. In una fase di aumento di casi di Covid dal quartiere generale azzurro arrivano buone notizie. Non sono stati registrati nuovi contagi, oltre alla decina resa nota pochi giorni fa. Domani, inoltre, ci sarà un nuovo giro di tamponi, con la concreta speranza che qualche componente del gruppo squadra si sia negativizzato.

Nel mirino del Como c’è la partita di sabato 15 gennaio allo stadio Zini di Cremona (ore 14). Un derby molto atteso contro la formazione che occupa il terzo posto nella classifica di serie B, alle spalle di Pisa e Brescia. Il Como di mister Giacomo Gattuso occupa l’undicesima posizione, a tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. Nelle ultime cinque uscite i lariani hanno ottenuto tre pareggi (Parma, Cittadella e Reggina), una sconfitta (Pisa) e una vittoria (a Vicenza). Azzurri al lavoro, dunque, senza Azzedine Dkidak. Per il giocatore olandese è arrivata la rescissione del contratto. Protagonista della promozione in B dello scorso anno Dkidak quest’anno è rimasto ai margini del progetto tecnico. Da oggi l’addio è definitivo.

La Cremonese ha messo in vendita i biglietti per il match contro i lariani. Lo stadio Zini sarà aperto con una capienza del 50% (7 mila 240 posti) secondo le linee guida del Governo. La vendita aprirà sabato 8 gennaio alle ore 16 e rimarrà aperta fino a venerdì 14 gennaio alle ore 19 sul sito online sport.ticketone.it e nelle ricevitorie autorizzate.

Le vicende del Como e della serie B al centro dell’attenzione martedì prossimo alle 20.10 su Espansione Tv nel programma “Anteprima del Barbiere”.

