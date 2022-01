In fiamme una canna fumaria di un’abitazione a Colverde in località Parè in via San Giovanni Battista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto a spegnere l’incendio.

In fiamme una canna fumaria a Colverde

Due le squadre di pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento che sono riuscite al tetto della casa e anche all’abitazione sottostante. Fortunatamente non si segnalano feriti e intossicati.

