Campionato decimato dal Covid. I contagi mettono ko i campionati di serie A maschile. Niente match, dunque, per la Como Nuoto Recoaro, che domani era attesa dalla trasferta in Liguria con il Lavagna 90. Al pari della sfida della formazione lariana, salteranno quasi tutte quelle dei gironi Nord e Sud. L’unico impegno che è stato confermato è Latina-Acquachiara Ati 2000, del raggruppamento meridionale. Per il resto tutti fermi. Il comunicato ufficiale della Federnuoto parla chiaro con una raffica di “partita rinviata a data da destinarsi”.

Questo per quanto riguarda il settore maschile, con la Como Nuoto settima in classifica dopo sei turni di questo campionato decimato dal Covid. Nel settore femminile, invece, la formazione della società di viale Geno – che milita in A1 – è attesa dal rientro tra una settimana. A Monza le “Rane Rosa” attendono la compagine di Trieste sabato 15 gennaio. Almeno in teoria, poi bisognerà valutare l’evoluzione dei contagi e la situazione generale in un quadro che in questo momento non è molto confortante. Le ragazze allenate da coach Stefano “Pozzi” attualmente sono al quarto posto in classifica. Risultato di tutto rispetto, se si considera che sono neopromosse nella più importante categoria tricolore.

