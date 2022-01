Obbligo vaccinale per gli over 50 a partire da domani. Da lunedì 10 gennaio green pass rafforzato indispensabile per i mezzi di trasporto pubblico, le attività sportive e culturali, alberghi, feste, sagre e fiere, servizi di ristorazione anche all’aperto.

Il nuovo provvedimento per arginare la diffusione del contagio varato il 5 gennaio scorso dal Governo è pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale e scattano dunque le nuove restrizioni. Le regole, salvo ulteriori proroghe, rimarranno in vigore fino al 31 marzo prossimo, data della fine dello stato di emergenza.



Da domani

A partire da domani per tutti gli over 50 il vaccino diventa obbligatorio. Per chi non si vaccina almeno con una dose entro il prossimo primo febbraio è prevista una sanzione di 100 euro. L’obbligo è esteso anche al personale universitario, che viene equiparato a quello scolastico.



Dal 10 gennaio

Da lunedì prossimo, 10 gennaio, l’obbligo del green pass rafforzato si allarga rispetto a quello attuale. Il super certificato verde si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid ma non con il tampone. Sarà necessario per accedere ad alberghi e strutture ricettive, feste per cerimonie religiose e civili, sagre e fiere, congressi, ristoranti anche all’aperto, impianti di risalita, palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere. Green pass rafforzato anche per utilizzare autobus, treni, navi e aerei. Sui mezzi di trasporto pubblico è obbligatoria anche la mascherina Ffp2.



Dal 20 gennaio

Dal 20 gennaio prossimo sarà necessario il green pass base, che si ottiene anche con il tampone, per i clienti di parrucchieri e centri estetici.



Dal primo febbraio

Dal primo febbraio il green pass base sarà necessario anche per accedere agli uffici pubblici, in banca e in posta e per i negozi, ad eccezione di quelli che vendono generi alimentari o beni essenziali e delle farmacie. Dal 15 febbraio prossimo il green pass rafforzato sarà obbligatorio per accedere a tutti gli ambienti di lavoro pubblici e privati.