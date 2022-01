Una donna di 50 anni è stata ferita gravemente all’addome con una spada. Il marito, 41enne comasco, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo avrebbe aggredito la moglie nell’abitazione della coppia. Gli agenti delle volanti della questura, intervenuti dopo la richiesta di aiuto, nell’abitazione hanno scoperto e sequestrato cinque spade e un coltello, oltre ad alcune piante di marijuana. Ancora da chiarire il movente della violenza.

La richiesta di aiuto per una donna ferita da un’arma da taglio è arrivata al 112 ieri mattina da un’abitazione di via Magenta a Como. Oltre agli operatori del 118 sono subito intervenuti anche i poliziotti delle volanti.

I soccorsi

In casa, gli agenti hanno trovato una donna di 50 anni con una ferita all’addome e il marito, apparso visibilmente in stato confusionale. Entrambi sono stati portati in ospedale. La donna è stata trasferita al Sant’Anna e operata per il profondo taglio. E’ in prognosi riservata, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Il marito, inizialmente piantonato all’ospedale di Cantù, è stato poi arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito in carcere al Bassone. E’ in attesa dell’interrogatorio di convalida. “E’ ancora in stato confusionale, non ricorda cosa sia successo, non ha contezza dei particolari di quanto accaduto – dice il suo legale difensore, Francesca Binaghi – L’episodio si inserisce in un contesto di fragilità personale, non c’era alcuna volontà di uccidere. Continua a chiedere perdono alla moglie”.

L’inchiesta

L’inchiesta della procura di Como è coordinata dal magistrato Giuseppe Rose. Nell’abitazione della coppia, gli agenti hanno sequestrato una modica quantità di marijuana. Accertamenti inoltre sulle 5 spade che l’uomo aveva in casa, armi adatte anche ad essere utilizzate per rappresentazioni sceniche o altre manifestazioni. Una di queste avrebbe ferito la moglie. Dai primi accertamenti non ci sarebbe un movente, se non legato allo stato confusionale.