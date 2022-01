Covid e tamponi, un’altra mattinata da incubo a Como: code, attese e viabilità in tilt. Per questo l’Asst Lariana apre un altro punto per effettuare i test anti Covid in città. Da lunedì sarà di nuovo aperto il punto tamponi di via Castelnuovo soltanto per coloro che hanno fissato un appuntamento. Riceveranno a partire da domani un sms, sul numero di telefono indicato in occasione della prenotazione, con l’indicazione della nuova sede dove presentarsi. In via Napoleona, dal 10 gennaio, dalle 9.30 alle 12, dal lunedì al venerdì, resta consentito l’accesso in autopresentazione alle seguenti categorie: sintomatici (presentando la ricetta del medico di medicina generale, del pediatra o del medico di continuità assistenziale); fine isolamento (presentando il provvedimento di isolamento inviato da Ats); rientro dall’estero (presentando la disposizione di quarantena rilasciata da Ats). Non sono ammessi accessi liberi-autopresentati (senza ricetta). Nella giornata di oggi sono stati effettuati complessivamente 2200 tamponi tra Como, Cantù e Menaggio, di cui 800 in autopresentazione (con ricetta o relativo provvedimento).

Test anti Covid, code e traffico in via Napoleona



Traffico e disagi per gli automobilisti si sono verificati anche nel corso della giornata di oggi. Anche questa mattina – come oramai si sta verificando da diversi giorni – al punto tamponi di via Napoleona si sono formate lunghe code di macchine. Le richieste dei test anti Covid, aumentate durante le festività natalizie, sono ancora alte a Como. A risentirne la viabilità ordinaria, con lunghe code di auto che si sono formate lungo via Napoleona fino a via Pasquali Paoli, in ingresso verso il centro città.