Taborda al Como Women. Nuovo acquisto per la compagine lariana, attualmente al comando nella classifica di serie B di calcio femminile. Il club del presidente Stefano Verga ha infatti formalizzato l’ingaggio del difensore italoargentino Belen Taborda, classe 1998. L’atleta in questa stagione ha giocato in Argentina, nella squadra dell’Uai Urquiza. Belen prima della partenza per il Lario, sulla sua pagina Instagram ha dedicato un commosso pensiero alla società che stava per lasciare. Ma ora la sua concentrazione è per l’esperienza con il Como Women. Nel suo curriculum anche trascorsi con altre formazioni italiane, l’Atalanta e il Mozzanica.

Come detto, le biancoazzurre sono in testa alla classifica di serie B. Campionato che doveva tornare in questo fine settimana, ma che è stato bloccato dalla Federazione a causa della crescita esponenziale del numero di casi di Covid. In attesa di ripartire, il Como guida la classifica con 24 punti, con una lunghezza di vantaggio sul Brescia. Al terzo posto, a -4, il Bari. Domani le lariane attendevano in casa le bresciane del Cortefranca, quint’ultime in graduatoria. Un turno che potenzialmente poteva essere per loro favorevole.

Alla ripresa, oltre a Belen Taborda, ci sarà un ulteriore volto nuovo nella formazione allenata da Sebastian De La Fuente. Il club lariano pochi giorni prima della fine del 2021 aveva infatti ingaggiato Cristina Carp, classe 1997, attaccante e nazionale della Romania. La giocatrice è giunta sul Lario dalla Sampdoria.

