Intervento della polizia in via Colombo, accanto alla stazione di Grandate Breccia, per la segnalazione di tre giovani in atteggiamento molesto. Uno in particolare si era abbassato i pantaloni e aveva mostrato i genitali ai passanti. I poliziotti, individuati i sospettati, hanno effettuato un controllo. Il ragazzo che si era spogliato è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Uno dei giovani che era con lui, un 30enne nato a Cantù e residente a Milano, è risultato essere destinatario di un provvedimento di carcerazione. E’ stato dunque arrestato e trasferito in cella al Bassone.