Positivo al Covid, camminava sulla strada nella zona di piazza Camerlata. Fermato dalla polizia per un controllo, un 15enne residente nel capoluogo lariano è stato scoperto e denunciato a piede libero. E’ stato poi affidato ai genitori perché minorenne.

Nella serata di mercoledì, gli agenti delle volanti della questura di Como, hanno fermato il ragazzino. L’adolescente camminava da solo verso piazza Camerlata. Gli agenti hanno verificato l’identità del giovane e inserito i suoi dati nel sistema in uso alle forze dell’ordine. I poliziotti hanno subito accertato che il 15enne risultava positivo al Covid con provvedimento notificato il giorno stesso dall’Ats Insubria.

La giustificazione

Il ragazzino avrebbe dichiarato che, dopo essere rimasto in casa per alcuni giorni, aveva fatto un nuovo tampone risultato negativo e aveva quindi deciso di uscire. Non era però in grado di dimostrare l’esito negativo del test e nel sistema risultava comunque ancora in isolamento obbligatorio per il virus.

La denuncia

Come previsto dalle norme, il 15enne è stato denunciato a piede libero per aver messo a rischio la salute pubblica. Il reato è previsto dall’articolo 260 del Regio Decreto del 1934 in materia sanitaria. La normativa prevede la denuncia penale per l’inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo. Trattandosi di un minorenne, gli agenti hanno poi contattato i genitori, dopo aver verificato che non fossero in isolamento o positivi, chiedendogli di presentarsi per affidargli il figlio.