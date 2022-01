Area sosta camper di Tavernola, si riaccende la polemica sulla carenza di posti destinati agli autocaravan. A segnalare il disagio e il caos che si è creato già dalle prime ore di questa mattina è il consigliere del gruppo Misto in consiglio comunale a Como, Paolo Martinelli.

“E’ iniziato l’anno nuovo ma i problemi rimangono – scrive sui social il consigliere comunale – A Como esistono soltanto due aree camper per far sostare i turisti che arrivano per visitare la città ma il problema è che l’amministrazione che governa Como non capisce che soltanto dieci posti per i camper a Tavernola e i quattro presenti nell’area dell’Ippocastano sono pochi. Negli ultimi anni il numero di visitatori che si sposta in camper e arriva in città è aumentato”.

Sempre sui social Martinelli posta anche alcuni foto che ritraggono il parcheggio destinato agli autocaravan di Tavernola. “Oggi sono presenti più di 15 camper mentre l’area può contenerne al massimo dieci – scrive il consigliere – Siamo soltanto al primo fine settimana del nuovo anno e mi chiedo come sarà la situazione quando arriverà la primavera e l’estate”.

Infine Martinelli fa sapere che porterà ancora una volta il problema che riguarda l’area sosta per i camper sui banchi del consiglio comunale nella seduta che si svolgerà lunedì 10 gennaio.