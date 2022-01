Netta sconfitta interna per la Libertas Cantù. La formazione brianzola era impegnata al PalaFrancescucci di Casnate nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie A2 di volley maschile. Sul campo dei comaschi l’Ortona ha vinto con il secco punteggio di 3-0. Una gara che non era nata sotto una buona stella per la Libertas, alle prese con una serie di infortuni e con in campo alcuni giocatori appena negativizzati dal Covid e non in buona forma. Schierato, con i canturini, anche il nuovo acquisto Alessandro Frattini, uscito però per un problema fisico. Gli ospiti si sono fatti valere fin dalle fasi iniziali e hanno così aggiuntato il terzo successo nelle ultime gare disputate. I parziali dell’incontro sono stati 18-25, 22-25 e 16-25).

“Tengo a fare i complimenti ai miei ragazzi, perché, anche quando le cose sono andate male, loro hanno messo in campo tutto quello che potevano” ha detto alla fine il tecnico Matteo Battocchio, nel commentare la netta sconfitta interna della sua formazione. “Mi sono scusato con chi è appena rientrato dal Covid, e ha dovuto giocare senza neanche allenarsi – ha aggiunto l’allenatore – Abbiamo giocatori che sono veramente persone splendide. È un momento così, ma stanno mettendo tutto quello che hanno. Mi scuso con loro perché sicuramente non sono stato una persona giudiziosa, ma purtroppo non avevamo alternative. Questa partita era per noi uno scontro diretto per provare a salvarci. Devo fare i complimenti a tutti i nostri atleti perché stanno dando tutto quello che hanno e anche di più. Sicuramente la fase rimane molto complicata”.

