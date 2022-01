Da lunedì esteso il green pass rafforzato. Nel pacchetto di restrizioni messe in atto dal governo per arginare la corsa della variante Omicron e rallentare i contagi Covid, da lunedì entreranno in vigore nuove misure.

Il tampone negativo non basta più e l’obbligo del green pass rafforzato si allarga rispetto a quello attuale. Il super certificato verde si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid e sarà necessario per accedere ad alberghi e strutture ricettive, feste per cerimonie religiose e civili, sagre e fiere, congressi, ristoranti anche all’aperto, impianti di risalita, palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere, anche all’aperto. Green pass rafforzato anche per utilizzare autobus, treni, navi e aerei. Sui mezzi di trasporto pubblico è obbligatoria anche la mascherina Ffp2.

Dal 20 gennaio

Dal 20 gennaio scatta l’obbligo di green pass base – che si ottiene anche con il tampone – per i clienti di parrucchieri e barbieri. Certificazione verde base anche nei centri estetici.ì

Dal 1 febbraio

Infine dal primo febbraio il green pass base sarà necessario anche per accedere agli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali, ad eccezione di quelli che vendono generi alimentari o beni essenziali e delle farmacie. Sempre a partire da febbraio verrà ridotta la durata green pass vaccinale a 6 mesi.

Dal 15 febbraio

Dal 15 febbraio prossimo il green pass rafforzato sarà inoltre obbligatorio per accedere a tutti gli ambienti di lavoro pubblici e privati.