Incendio a Valsolda. In fiamme la canna fumaria e il tetto di un’abitazione in via Tre Madonne.

Ieri sera intorno alle 23 sono arrivati sul posto i vigili del fuoco con tre squadre provenienti dai distaccamenti di Menaggio, Centro Valle Intelvi e Dongo.

I pompieri hanno lavorato per lo spegnimento del rogo che ha coinvolto la canna fumaria dell’abitazione e una porzione del tetto.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e intossicati.

L’intervento dei vigili del fuoco inoltre ha evitato che le fiamme si propagassero anche nell’abitazione sottostante che dunque resta agibile.

