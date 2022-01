Vendita dei biglietti sospesa momentaneamente per Cremonese-Como. La comunicazione è arrivata dalla società grigiorossa “in attesa delle decisioni delle autorità competenti relative agli ingressi negli stadi”, come spiega il comunicato del club. La stessa Cremonese ha già attivato le procedure di rimborso per i tifosi che hanno già acquistato i tagliandi e che non potranno essere allo stadio sabato prossimo. La gara, infatti, doveva essere inizialmente disputata lo scorso 26 dicembre. Il match è ora programmato per le ore 14 del 15 gennaio allo stadio Giovanni Zini.

QUI il comunicato del club

QUI la pagina con le notizie sportive di Espansione Tv