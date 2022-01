E’ entrato in un bed and breakfast di Como forzando la porta e ha rubato cibo e alcolici nell’atrio della struttura. Dopo aver mangiato e bevuto ha sottratto una chiave elettronica di una delle camere, è entrato in stanza come se fosse un cliente e si è addormentato. E’ stato svegliato e arrestato poco dopo dagli agenti della polizia locale, chiamati dai titolari dell’albergo.

Ieri mattina, secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 30enne indiano senza fissa dimora, sarebbe entrato in un b&b nel centro della città di Como. Negli spazi nella zona dell’ingresso l’uomo avrebbe rubato generi alimentari e bevande, oltre a capi di abbigliamento e materiali sistemati negli spazi comuni. Avrebbe poi preso la chiave di una stanza, libera in quel momento, e sarebbe andato in camera a dormire.

L’intervento della polizia locale

I proprietari, quando si sono resi conto dell’accaduto hanno chiesto l’intervento della polizia locale di Como. Gli agenti, attraverso il circuito di videosorveglianza interno della struttura, hanno ricostruito quanto accaduto poco prima. L’uomo, un indiano di 30 anni, è stato dunque arrestato per furto aggravato dalla violenza sulle cose e perché commesso in un albergo.

Processato con rito direttissimo in tribunale a Como, l’immigrato ha patteggiato 8 mesi e ha ottenuto l’affidamento in prova, misura alternativa alla detenzione in carcere.

Le parole dell’assessore

“Sono già tre gli arresti effettuati dalla polizia locale dall’inizio dell’anno – commenta l’assessore alla sicurezza Elena Negretti – L’operazione è stata eseguita a poche ore di distanza dall’arresto di altri due malviventi, in un contesto di grande lavoro sul piano viabilistico e con qualche difficoltà a causa della mancanza di personale per l’emergenza sanitaria. Desidero complimentarmi e rivolgere un particolare ringraziamento a tutti gli agenti perché con queste brillanti operazioni stanno dimostrando che con volontà e professionalità è possibile contrastare la presenza di questi fenomeni nella nostra città”.