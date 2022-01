Treviglio nel mirino della Pallacanestro Cantù. La ripresa del campionato di serie A2 sarà nel prossimo fine settimana, con la squadra brianzola attesa dalla trasferta in terra bergamasca. Gara che doveva essere disputata lo scorso 2 gennaio, ma è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Il turno è stato quindi spostato al giorno 16. Nel frattempo sono state spostate a data da destinarsi la prima e seconda giornata del girone di ritorno. Dopo la gara di Treviglio (che si disputa alle 18 al PalaFacchetti), la S.Bernardo-Cinelandia Park sarà di nuovo impegnata in trasferta, domenica 23, a Torino. Da definire, quindi, le date dei match a Capo d’Orlando e in casa con Pistoia. Impegni che saranno recuperati in giorni infrasettimanali.

Cantù si allena a ranghi completi con Treviglio nel mirino: tutti a disposizione di coach Marco Sodini. La lunga pausa ha consentito all’allenatore del team brianzolo di recuperare al meglio Giovanni Severini, la guardia-ala reduce da un lungo infortunio, che comunque si era già riaffacciata in campo contro l’Urania Milano. Di fatto l’ultima gara giocata (e vinta) dai canturini. Da valutare la situazione di Robert Johnson, americano no-vax: il club attende una pronuncia definitiva per l’utilizzo nelle partite e per gli allenamenti. Poi si regolerà di conseguenza. Domani, domenica, ci sarà intanto un giorno di riposo.

La Pallacanestro Cantù, alla pari con Udine, guida la classifica del girone verde di serie A2. Lombardi e friulani hanno 20 punti. Alle loro spalle, a due lunghezze di distanza, Pistoia.

