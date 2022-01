I bambini dai 5 agli 11 anni vaccinati possono sciare gratuitamente ai Piani di Bobbio, nel Lecchese. L’incentivo scatta da lunedì 10 gennaio. Per un mese, i piccoli sciatori che abbiano ricevuto almeno la prima dose di vaccino e dunque in possesso del green pass, riceveranno in regalo uno skipass giornaliero.

L’iniziativa è stata pensata per incentivare lo sci e al contempo promuovere la campagna vaccinale.

Il biglietto omaggio può essere ritirato a Barzio o sul versante bergamasco di Valtorta. E’ sufficiente presentarsi in biglietteria e mostrare il green pass, insieme al documento di identità del bambino.