Terza dose vaccino anti Covid, a partire da oggi – sabato 8 gennaio – possono prenotare la terza dose anche i cittadini appartenenti alla fascia di età 12-15 anni. Le somministrazioni partiranno da lunedì 10 gennaio. Lo comunica attraverso una nota Regione Lombardia. Il portale dedicato in realtà ha aperto le prenotazioni già a partire da ieri sera.

La dose di richiamo è accessibile per tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni, per gli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, per il personale del Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti e per i cittadini stranieri.

Inoltre sempre a partire dalla giornata odierna la terza dose di vaccino può essere prenotata dai cittadini che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 4 mesi (120 giorni), come previsto dalla Circolare del Ministero della salute.

I cittadini di età pari o superiore a 12 anni possono invece richiedere la somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid-19 presentandosi direttamente in uno dei centri vaccinali del territorio lombardo. In questo caso non è necessaria la prenotazione.

