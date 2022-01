Lunedì mattina riapre il centro tamponi di via Castelnuovo, nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Como. Tutti i pazienti che hanno fissato un appuntamento per il test dovranno presentarsi in questa sede. Solo le persone con la prenotazione saranno accettate. Per tutte le altre categorie i riferimenti restano i punti tampone di via Napoleona, di Cantù, Menaggio e Olgiate Comasco.

In via Castelnuovo

I cittadini prenotati riceveranno un sms, al numero di telefono segnalato al momento della prenotazione, con l’indicazione della nuova sede dove presentarsi. Non cambiano giorno e orario ma solo il luogo dell’appuntamento, non più via Napoleona ma via Castelnuovo. La prenotazione può essere confermata da Ats Insubria, medico di medicina generale, pediatra, medico di continuità assistenziale.

Via Napoleona

Il punto tamponi di via Napoleona da lunedì sarà aperto dalle 9.30 alle 12, dal lunedì al venerdì. E’ possibile l’autopresentazione per le persone con sintomi, con la ricetta del medico di medicina generale, del pediatra o del medico di continuità assistenziale. Possono accedere poi i pazienti alla fine dell’isolamento presentando il provvedimento dell’Ats e le persone a fine quarantena perché rientrate dall’estero. Non è possibile l’autopresentazione senza ricetta.

Le farmacie

In base alle nuove disposizioni regionali del 5 gennaio scorso, per la fine della quarantena per i contatti stretti con un positivo e anche per la fine dell’isolamento per i pazienti Covid è possibile effettuare un test antigenico rapido in farmacia. Il costo in questo caso è a carico di Regione Lombardia. Il cittadino deve presentare il provvedimento dell’Ats e verificare con la farmacia prescelta se è necessaria la prenotazione. L’elenco delle farmacie che effettuano il servizio è disponibile sul sito di Federfarma “Farmacia Aperta” https://farmacia-aperta.eu/ o tramite l’app Farmacia Aperta.

Per i tamponi a pagamento per le persone che decidono autonomamente di effettuare il test è obbligatoria la prenotazione attraverso il servizio online Zero Coda (https://asst-lariana.zerocoda.it/).

Gli altri punti tampone

Il punto tamponi di Cantù è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30, il sabato e la domenica dalle 8 alle 13. Quello di Menaggio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e quello di Olgiate Comasco martedì dalle 14.30 alle 16.30.