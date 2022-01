Tamponi anche la domenica nell’hub di Cantù, accanto all’ospedale Sant’Antonio Abate. Per far fronte al picco di richieste di test per pazienti sintomatici oppure per uscire da isolamento e quarantena, l’Asst Lariana dal 7 gennaio scorso ha potenziato l’offerta e ampliato gli orari dei test.

A Cantù, il centro tamponi è attivo anche nel fine settimana, il sabato e la domenica. Per evitare il caos, dopo le lunghe file che si erano create la scorsa settimana, l’amministrazione comunale ha modificato la viabilità attorno al punto in cui vengono effettuati i test.

La polizia locale e la protezione civile gestiscono gli accessi e il traffico. Questa mattina la situazione è sotto controllo e l’attesa per chi deve effettuare il test è breve.

Per la giornata di oggi, sono previste soprattutto persone con un appuntamento prenotato. E’ possibile l’autopresentazione per le persone con sintomi, con la ricetta del medico di medicina generale, del pediatra o del medico di continuità assistenziale. Possono accedere poi i pazienti alla fine dell’isolamento presentando il provvedimento dell’Ats e le persone a fine quarantena perché rientrate dall’estero. Non è possibile l’autopresentazione senza ricetta.