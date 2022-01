Skipass gratis a bimbi vaccinati tra i 5 e gli 11 anni. L’idea di Massimo Fossati, amministratore di ITB, la società che gestisce anche gli impianti dei Piani di Bobbio, ha scatenato online le fazioni più aggressive dei novax.

Tra i tanti messaggi di apprezzamento, non sono mancati infatti i commenti pesanti, ai limiti dell’offesa, critiche aspre e tutt’altro che educate.

Critiche che non spostano Massimo Fossati. “Possono scrivere quello che vogliono, non ci smuoviamo di un passo” ha detto ai microfoni del Corriere della Sera. “Pensiamo di essere dalla parte della ragione e non ci aspettiamo che un genitore decida di vaccinare il proprio bambino per avere uno skipass gratis. Vuole essere semplicemente un piccolo premio da parte nostra. Se gli impianti sono aperti – conclude Fossati – è solo grazie ai vaccini e a chi ha deciso di aderire alla profilassi“.