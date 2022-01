Nomina dei delegati della Regione Lombardia che a Roma parteciperanno alla seduta comune dei membri del Parlamento per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Appuntamento fissato con la riunione per domani alle ore 10. Il consiglio regionale si riunirà per eleggere i tre delegati che partiranno per la capitale. Il voto sarà a scrutinio segreto. Ogni membro potrà esprimere al massimo due preferenze.

In totale le regioni esprimeranno 28 “grandi elettori” che si uniranno a 630 deputati, 315 senatori e 6 senatori a vita. Per prassi vengono solitamente scelti il Governatore e il presidente del consiglio regionale (nel caso della Lombardia, Attilio Fontana e Alessandro Fermi). I delegati possono peraltro essere anche figure esterne. A Roma la prima seduta per l’elezione del nuovo inquilino del Quirinale è fissata per il giorno 24 gennaio.