In Canton Ticino nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al Covid 1.549 cittadini. La curva dei contagi, da ieri, torna quindi a salire. A comunicare i dati giornalieri è l’Ufficio del medico cantonale che diffonde anche un altro numero: quello sulle vittime. Una persona ha perso la vita a causa del Covid e da inizio pandemia il totale dei decessi sale a 1.067.

Non è invece variato nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri e anche oggi in ospedale ci sono 178 pazienti. Sono 16 quelli in terapia intensiva (uno in più di ieri). Tra i nuovi ospedalizzati, l’età media sale a 69,3 anni.

In merito all’andamento del Covid in Canton Ticino, è importante considerare anche l’andamento della campagna vaccinale. La percentuale dei ticinesi che ha completato il ciclo si attesta al 70%.

Covid in Canton Ticino: QUI, tutti le informazioni diffuse dall’Ufficio del medico cantonale.