Il Museo Nazionale del Razionalismo e dell’Astrattismo si farà. Ad annunciarlo al consiglio comunale il deputato e consigliere della Lega, Claudio Borghi. Palazzo Terragni sede da tempo della Guardia di Finanza si trasformerà in un polo culturale unico.

Borghi si è detto emozionato per il risultato raggiunto dopo quattro anni di lavoro. Il deputato e consigliere del Carroccio ha sottolineato con forza che si tratta di un museo nazionale. “Le problematiche relative ad un eventuale passaggio di proprietà dell’immobile sarebbero state soverchianti, ma così facendo – ha detto – si ottiene un duplice risultato”.

Nel rendicontare all’aula di Palazzo Cernezzi – ancora riunita a distanza – è stato inoltre chiarito che “è stato stanziato mezzo milione di euro, a decorrere, quindi ogni anno, sempre nella stessa voce di bilancio, per realizzare una transizione confortevole per la Guardia di Finanza”. Inoltre rimane aperta la possibilità per il Comune e per la Regione di espandere il polo museale utilizzando gli uffici contigui dell’ex Uli.